صور.. وزير الرى يفتتح الورشة التحضيرية لأسبوع القاهرة للمياه 2019

افتتح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، منذ قليل ورشة العمل التحضيرية الخاصة بأسبوع القاهرة للمياه 2019 فى نسخته الثانية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكتوبر القادم بعنوان "الاستجابة لندرة المياه" بحضور وزيرة البيئة وسفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وممثل منظمة الفاو بمصر والعديد من الخبراء والعلماء والمنظمات والجهات المعنية على المستوى القومى والإقليمى والدولى .

وتهدف فاعلياته إلى عرض الابتكارات والأفكار الحديثة والتقنيات فى المجالات المتعلقة بالمياه مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا الحفاظ على المياه، فضلا عن ترجمة الرؤى والتوصيات التى تم وضعها خلال النسخة الأولى من أسبوع إلى إجراءات وخطط تنفيذية عملية لتحقيق أفضل الممارسات وترشيد استخدام المياه والتأكيد على نقل المعرفة وكيفية الحصول عليها من خلال دعم نماذج الأعمال الناجحة فى مجال المياه، وتحديد العوائق واحتياجات بناء القدرات.

وتتناول الورشة الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل القائمين عن تنظيم فاعليات الأسبوع، ودور شركاء التنمية من هيئات ومؤسسات التمويل الدولية، وحجم مساهماتها فى نجاح الفاعليات التى تستمر فى الفترة من (20-24) أكتوبر 2019، كما يشارك فى الورشة إيفان ساركوش رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر حيث يتناول فى كلمته دور الاتحاد فى دعم قطاع المياه بمصر وأفاق تعزيز هذا التعاون لدعم التنمية فى مصر، وكذلك المدير الإقليمى لمنظمة "الفاو "، إضافة إلى مشاركة ممثل مجلس وزراء المياه الإفريقى عن شمال إفريقيا وعدد من الخبراء الدوليين والوطنيين المعنيين بقضايا المياه وكذلك مشاركات الوزراء المعنيين بقضايا المياه والبيئة والزراعه فى الفاعليات مما يسهم فى إثراء المناقشات والمشاركة الفعالة بأفكارهم وتجاربهم فى هذا الحدث الهام.

ومن المتوقع أن يعلن سفير الاتحاد الأوروبى خلال الورشة عن أن الاتحاد بصدد إطلاق برنامج هام لعدة سنوات فى مصر تحت عنوان "برنامج الاتحاد الأوروبى لقطاع المياه فى مصر" #EU4WATER بمنح تصل قيمتها إلى 120 مليون يورو، حيث يهدف هذا البرنامج إلى دعم استقرار مصر من خلال تحقيق الأمن المائى وتعزيز الإدارة المستدامة لقطاع المياه.