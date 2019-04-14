video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. وزير الرى يفتتح الورشة التحضيرية لأسبوع القاهرة للمياه 2019

الأحد، 14 أبريل 2019 12:41 م
صور.. وزير الرى يفتتح الورشة التحضيرية لأسبوع القاهرة للمياه 2019 جانب من ورشة العمل التحضيرية الخاصة بأسبوع القاهرة للمياه 2019
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

افتتح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، منذ قليل ورشة العمل التحضيرية الخاصة بأسبوع القاهرة للمياه 2019 فى نسخته الثانية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكتوبر القادم بعنوان "الاستجابة لندرة المياه" بحضور وزيرة البيئة وسفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وممثل منظمة الفاو بمصر والعديد من الخبراء والعلماء والمنظمات والجهات المعنية على المستوى القومى والإقليمى والدولى .

وتهدف فاعلياته إلى عرض الابتكارات والأفكار الحديثة والتقنيات فى المجالات المتعلقة بالمياه مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا الحفاظ على المياه، فضلا عن ترجمة الرؤى والتوصيات التى تم وضعها خلال النسخة الأولى من أسبوع إلى إجراءات وخطط تنفيذية عملية لتحقيق أفضل الممارسات وترشيد استخدام المياه والتأكيد على نقل المعرفة وكيفية الحصول عليها من خلال دعم نماذج الأعمال الناجحة فى مجال المياه، وتحديد العوائق واحتياجات بناء القدرات.

وتتناول الورشة الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل القائمين عن تنظيم فاعليات الأسبوع، ودور شركاء التنمية من هيئات ومؤسسات التمويل الدولية، وحجم مساهماتها فى نجاح الفاعليات التى تستمر فى الفترة من (20-24) أكتوبر 2019، كما يشارك فى الورشة إيفان ساركوش رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر حيث يتناول فى كلمته دور الاتحاد فى دعم قطاع المياه بمصر وأفاق تعزيز هذا التعاون لدعم التنمية فى مصر، وكذلك المدير الإقليمى لمنظمة "الفاو "، إضافة إلى مشاركة ممثل مجلس وزراء المياه الإفريقى عن شمال إفريقيا وعدد من الخبراء الدوليين والوطنيين المعنيين بقضايا المياه وكذلك مشاركات الوزراء المعنيين بقضايا المياه والبيئة والزراعه فى الفاعليات مما يسهم فى إثراء المناقشات والمشاركة الفعالة بأفكارهم وتجاربهم فى هذا الحدث الهام.

ومن المتوقع أن يعلن سفير الاتحاد الأوروبى خلال الورشة عن أن الاتحاد بصدد إطلاق برنامج هام لعدة سنوات فى مصر تحت عنوان "برنامج الاتحاد الأوروبى لقطاع المياه فى مصر" #EU4WATER بمنح تصل قيمتها إلى 120 مليون يورو، حيث يهدف هذا البرنامج إلى دعم استقرار مصر من خلال تحقيق الأمن المائى وتعزيز الإدارة المستدامة لقطاع المياه.

 

جانب من ورشة العمل التحضيرية الخاصة بأسبوع القاهرة للمياه 2019 (1)
 

 

جانب من ورشة العمل التحضيرية الخاصة بأسبوع القاهرة للمياه 2019 (2)
 

 

جانب من ورشة العمل التحضيرية الخاصة بأسبوع القاهرة للمياه 2019 (3)
 

 

جانب من ورشة العمل التحضيرية الخاصة بأسبوع القاهرة للمياه 2019 (4)
 

 

جانب من ورشة العمل التحضيرية الخاصة بأسبوع القاهرة للمياه 2019 (5)
 

 

جانب من ورشة العمل التحضيرية الخاصة بأسبوع القاهرة للمياه 2019 (6)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الرى يفتتح الورشة التحضيرية لأسبوع القاهرة اليوم

وزير الرى يشارك باجتماع المجلس الاستشارى المصرى الهولندى للمياه فى هولندا

وزير الرى

الاتحاد الاوربى

مصر

اسبوع القاهرة للمياه

المياه

البيئة

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتفقد محور روض الفرج فجرا ويضع الجزء الأخير من الكوبرى

الرئيس السيسى يتفقد محور روض الفرج فجرا ويضع الجزء الأخير من الكوبرى

مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا

مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا

التعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى المحافظات يؤدون امتحاناتهم فى مدرستى أكتوبر والمعادى.. وتؤكد: قرابة 1000 طالب يختبرون.. القرار هدفه خفض النفقات.. وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب المنقولين

التعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى المحافظات يؤدون امتحاناتهم فى مدرستى أكتوبر والمعادى.. وتؤكد: قرابة 1000 طالب يختبرون.. القرار هدفه خفض النفقات.. وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب المنقولين

ليلى طاهر فى حوار لـ" اليوم السابع" : نفسى أقدم "شجرة الدر" لأنها نموذج لقوة المرأة.. كل المعلومات المكتوبة عنى فى الإنترنت مغلوطة وكاذبة.. وأنتجت 6 أعمال وخسرت لعدم خبرتى فى تسويقها

ليلى طاهر فى حوار لـ" اليوم السابع" : نفسى أقدم "شجرة الدر" لأنها نموذج لقوة المرأة.. كل المعلومات المكتوبة عنى فى الإنترنت مغلوطة وكاذبة.. وأنتجت 6 أعمال وخسرت لعدم خبرتى فى تسويقها

5 معلومات عن مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد 14 / 4 / 2019

5 معلومات عن مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد 14 / 4 / 2019

بعد الانفصال عن الحبيب.. 6 حاجات لازم تقاوميهم

بعد الانفصال عن الحبيب.. 6 حاجات لازم تقاوميهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة