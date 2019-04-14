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برفقة أسر الشهداء وضحايا العميات الحربية..

صور.. هيئة قناة السويس تستقبل وفدًا من جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب

الأحد، 14 أبريل 2019 03:13 م
صور.. هيئة قناة السويس تستقبل وفدًا من جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خلال الاحتفال
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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استقبلت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، وفدًا من جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في مدن القناة الثلاث بورسعيد والإسماعيلية والسويس، برئاسة العقيد وليد العراقي مدير فرع الجمعية بالإسماعيلية، ، بحضور اللواء سعيد الشوربجي رئيس أمن الهيئة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.
 
وقال بيان صادر عن قناة السويس، إن الزيارة تأتى انطلاقًا من حرص هيئة قناة السويس على تكريم أسر شهداء الوطن والمصابين تقديرًا لتضحياتهم وأعمالهم البطولية في خدمة الوطن والزود عن أراضيه، من جعل راية مصر خفاقة عالية.
 
 شاهد الوفد عرضا تقديمياً قدمه الأستاذ خالد طه، رئيس قسم العلاقات الخارجية بالهيئة، عن أحدث مستجدات المشروعات القومية التي شهدتها منطقة قناة السويس، وعلى رأسها حفر قناة السويس الجديدة التي تعزز حركة التجارة العالمية عبر خفض زمن العبور وزيادة الحمولات واستيعاب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة، والتي جسدت ملحمة شعبية في إنشائها وتمويلها وحققت أرقاما قياسية في تنفيذها.
 
وأٌطلع الحضور على الجهود المثمرة التي شهدها مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية للقناة لاستغلال الموقع الفريد الذي حبى الله به مصر في بناء مجمعات صناعية ولوجستية متكاملة وإنشاء وتطوير 6 موانئ لخدمة السفن العابر للقناة بحمولات تتجاوز مليار طن سنويًا.
 
كما شاهد أعضاء الوفد فيلمًا تسجيليًا عن تاريخ قناة السويس ومراحل تطويرها حتى الآن، والتي تعكس الإرادة المصرية في تنفيذ هذا المشروع الحيوي ليكون شريان الخير لمصر والعالم أجمع.
 
وفي نهاية الزيارة تعرف الوفد على حجم الإنجاز في قناة السويس على أرض الواقع من خلال قيامهم بجولة بحرية بالقناة الجديدة.
 
 
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