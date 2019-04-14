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صور.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعى تهدد المجتمع

الأحد، 14 أبريل 2019 03:32 م
صور.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعى تهدد المجتمع مؤتمر الإسلام والقضايا المعاصرة بجامعة أزهر أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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انطلقت بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر فرع أسيوط، اليوم الأحد، المؤتمر العلمى الدولى الأول، تحت عنوان "الإسلام والقضايا المعاصرة"، ويستمر لمدة يومين.

يأتي ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلى، والدكتور محمد عبد المالك، عميد كلية أصول الدين بأسيوط.

من جانبه أكد الدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلى، علي أهمية وقاية المجتمع من آفة الشائعات والتي يتم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما تهدد امن المجتمع والطلاب في الجامعات، مطالبا الجميع بتحري الدقة في نقل وتداول المعلومة من خلال مصادرها الرسمية؛ مؤكداً على أن حماية الأوطان واحب شرعي وضرورة إصلاح مجتمعية من الفاسدين الإرهابيين.

وقال الدكتور محمد عبدالمالك، أستاذ التفسير وعلوم القرآن عميد كلية أصول الدين، أن المؤتمر يناقش محاور الإسلام وقضايا التطرف، ويندرج تحت، مفهوم الإرهاب والتطرف والعلاقة بينهما، وأسباب ودواعى التطرف والإرهاب، وطرق علاج التطرف والإرهاب، فى ضوء قواعد الإسلام.

 


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