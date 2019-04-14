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صور.. قبل شم النسيم.. ضبط 31 طن أسماك مملحة فاسدة

الأحد، 14 أبريل 2019 11:48 ص
صور.. قبل شم النسيم.. ضبط 31 طن أسماك مملحة فاسدة أسماك فاسدة
كتب محمود عبد الراضي
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مع اقتراب أعياد الربيع، نجحت شرطة التموين في ضبط 31 طن أسماك غير صالحة فى أولى أيام الحملة الأمنية المكبرة على محلات وأماكن عرض وبيع وتداول الأسماك، وذلك حرصاً من أجهزة وزارة الداخلية على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفى إطار الإجراءات التأمينية الوقائية التى يتم اتخاذها استعداداً لمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم وأعياد الربيع، وما يواكبها من إقبال جماهيرى على محلات وأماكن عرض وبيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة.
 
ووجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، وبالإشتراك مع لجان فنية من وزارتى (الزراعة - البيئة) للمرور بالتفتيش على محلات وأماكن عرض وبيع وتداول الأسماك، للتأكد من توافر اشتراطات التراخيص وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى قبل شم النسيم.
 
وأسفرت جهودها خلال يومها الأول عن ضبط مسئولى "ثلاجتين غير مرخصة لحفظ الأسماك بدائرة مركز شرطة قليوب" وبداخلهما 1803 كرتونة مختلفة الأحجام وزنت 31 طنا من الأسماك المحلية والمستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وغير مصرح بتداولها من الجهات المختصة.
 
ونسب إلى مسئولى تلك الثلاجات ارتكاب المخالفات منها تخزين وعرض أسماك غير صالحة للإستخدام الآدمى، وممارسة نشاط بدون ترخيص، واستعمال علامات تجارية مملوكة للغير بالمخالفة لقانون الغش التجارى، وعدم الحصول على الموافقات البيئية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات.
 
 
أسماك فاسدة
أسماك فاسدة

الأسماك المضبوطة
الأسماك المضبوطة

المضبوطات
المضبوطات

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
 
 

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