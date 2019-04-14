صور .. طلاب المدارس ينظفون شاطئ جليم فى مبادرة جديدة للحفاظ على البيئة

الإسكندرية جاكلين منير

قام فريق طلاب إحدى المدارس بالمشاركة في نظافة و جميع المخلفات من شاطئ جليم.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية أن عودة الإسكندرية كما كانت عروس البحر الأبيض المتوسط واستعادتها لرونقها و جمالها لن يكون إلا بسواعد أبنائها و بمشاركة كل أطياف المجتمع السكندرى.

وأكد المحافظ أن المبادرة الطيبة لطلاب إحدى المدارس لتنظيف وجمع المخلفات من شاطئ جليم ما هي إلا إيمانا منهم بدور كل فرد في المجتمع بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطيء وخلوها من الملوثات والمخلفات التي تؤثر بالسلب على الحياة البحرية و تلويث المظهر الجمالي لشواطئ عروس البحر الابيض المتوسط، مشيراً إلى أن اقتناع طلاب المدارس بأهمية دورهم و مدى تأثيرهم كأفراد إيجابيين في الحفاظ على بيئة نظيفة مشيرا الى أن الأجيال القادمة قادرة على بناء مستقبل أفضل .