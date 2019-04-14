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صور.. جامعة أسيوط ترسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام

الأحد، 14 أبريل 2019 03:32 م
صور.. جامعة أسيوط ترسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام رئيس جامعة أسيوط وسط الأطفال الأيتام
أسيوط ـ محمود عجمي
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أكد الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط، لشئون التعليم والطلاب على أن إحتفال الجامعة بيوم اليتيم والذى يقام فى شهر أبريل من كل عام أصبح تقليداً سنوياً هاماً وصوراً من صور التكافل الإجتماعى ومناسبةً لتعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية النبيلة داخل المجتمع الجامعى وهو ما تحرص إدارة الجامعة على تسخير كافة الإمكانيات اللازمة لخروجه على نحو مشرف ولائق وذلك بالتعاون مع كليات الجامعة والشركات الراعية وأهل الخير من المجتمع من الحريصين على إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال من الأيتام بالمحافظة.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب رئيس الجامعة فى إحتفال يوم اليتيم المنعقد بالقرية الأوليمبية تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والذى نظمته إدارة الإتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع إتحاد طلاب الجامعة وبالتنسيق مع مركز الإشعاع الحضارى والثقافى بالمنطقة الجنوبية العسكرية.

 وذلك بحضور الدكتور محمد حمام زين العابدين عميد كلية الزراعة والدكتور محمد حسين موسى المدرس بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق ومنسق طلاب من أجل مصر والنقيب خالد أمين مدير مركز الإشعاع الحضارى والثقافى، والمقدم وليد حسانين مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، والأستاذ عز الدين المنصورى مدير عام رعاية الشباب، والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الإتحادات الطلابية، والطالب على جلال أمين عام إتحاد الجامعة وعدداً من قيادات اللجنة العليا للإتحاد، والدكتورة عبير مراد والسيدة رانيا قطب من الداعمين للإحتفال الذى شهد مشاركة الفنانة زيزى عادل نجمة برنامج ستار أكاديمى وأكثر من 400 طفل يتيم من قرى ونجوع.

وأكد الأستاذ عزالدين المنصورى أن الإحتفال تم بتعاون من كليات الآداب، والطب، والعلوم، والتجارة، والحقوق، والتمريض، ورياض الأطفال والتربية الرياضية ، والفنون الجميلة ، والخدمة الإجتماعية ومعهد السكر.

وأضاف الدكتور أحمد شريت أن الإحتفال تضمن تقديم وجبات إفطار وغذاء لكافة الأطفال وشنط ملابس مكتملة المكونات إلى جانب مشروبات وحلوى وألعاب، مشيراً إلى أن برنامج الإحتفال شهد مشاركة الفنانة زيزى عادل بتقديم بعض الفقرات الغنائية إلى جانب تقديم فقرات ترفيهية وعدد من الأنشطة الثقافية والمسابقات الفنية والرياضية ، كما شهدت القرية الأوليمبية إقامة عدد من الألعاب المطاطية إحتفالاً بالأطفال المشاركين.

 

زيزى عادل نجمة ستار أكاديمى (1)

رئيس جامعة أسيوط وسط الاطفال الأيتام
 
زيزى عادل نجمة ستار أكاديمى (2)
رئيس جامعة أسيوط وسط الاطفال الأيتام
 
زيزى عادل نجمة ستار أكاديمى (3)
رئيس جامعة أسيوط وسط الاطفال الأيتام
 
زيزى عادل نجمة ستار أكاديمى (4)
احتفالية جامعة أسيوط بيوم اليتيم

 

زيزى عادل نجمة ستار أكاديمى (5)
 
احتفالية جامعة أسيوط بيوم اليتيم
 
زيزى عادل نجمة ستار أكاديمى (6)
الرسم على أوجه الأطفال خلال احتفالية جامعة أسيوط

 

زيزى عادل نجمة ستار أكاديمى (7)
احتفالية جامعة أسيوط بيوم اليتيم

 

زيزى عادل نجمة ستار أكاديمى (8)
 
احتفالية جامعة أسيوط بيوم اليتيم
 
زيزى عادل نجمة ستار أكاديمى (9)
رئيس جامعة أسيوط وسط الاطفال الأيتام
 
زيزى عادل نجمة ستار أكاديمى (10)
رئيس جامعة أسيوط وسط الاطفال الأيتام
 

 

 


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