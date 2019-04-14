صور .. انطلاق مؤتمر آفاق التنمية فى الوطن العربى بجامعة أسيوط

كتب محمود عجمى _ وائل ربيعي

انطلقت بجامعة أسيوط، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي " آفاق التنمية في الوطن العربي .. رؤية قانونية " والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع جامعة الزرقاء الأردنية ، ويستكمل فعاليات المؤتمر يومى الأثنين والثلاثاء 15 و 16 ابريل الجارى بمدينة الغردقة، ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على توجهات كافة دول الوطن العربي نحو تحقيق التنمية ومناقشة آليات تفعيلها وعلاقتها الوثيقة بالقانون.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور بسام الحلو رئيس جامعة الزرقاء الأردنية، وذلك بمشاركة الكاتب الصحفى محمد ثروت رئيس أكاديمية "اليوم السابع" ومدير تحرير صوت الأمة، ونخبة من الأساتذة والباحثين القانونيين من عدد من الجامعات المصرية والعربية ومن الهيئات القضائية ونقابات المحاميين والهيئات الاستثمارية والمالية والمدنية فى مصر وشتى دول الوطن العربى.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر آن المؤتمر يشتمل على مناقشة عدداً من المحاور الهامة من خلال العديد من الجلسات العلمية والتى تتضمن توضيح دور الاتفاقيات الدولية في تحقيق التنمية، تشريعات الملكية الفكرية ودورها في تحقيق التنمية، مدى فعالية التشريعات الوطنية في تحقيق التنمية، التنمية في ظل أحكام الشريعة الإسلامية، الضمانات الدستورية لحماية الاستثمارات الأجنبية، الحماية المدنية والجنائية للاستثمارات الأجنبية، دور القطاع المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط، ان فعاليات المؤتمر تشتمل كذلك على دورة تدريبية فى التحكيم فى المنازعات الفكرية والتى تستمر على مدار أيام المؤتمر الثلاث وتناقش محاور هامة منها اتفاق التحكيم فى منازعات الملكية الفكرية، صياغة اتفاق التحكيم واشكالياته العملية، منازعات التحكيم فى أسماء الدومين، منازعات التحكيم فى العقود الواردة على استغلال حقوق الملكية الفكرية ، مراكز التحكيم الدولية ، والتى يحاضر بها اساتذة متخصصين فى مجالات القانون الدولى العام والخاص والمدنى والتجارى .