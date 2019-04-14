صور.. الحكومة تعلن تطهير مصرف دمنهور من تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة

كتبت هند مختار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لاحظ خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة البحيرة، الأربعاء الماضى، تراكمات القمامة فى القطاع المائى بمصرف دمنهور، أمام قرية الشراقوة، حيث كلف وزير الموارد المائية والرى، بالتوجيه برفع تراكمات القمامة وتطهير المصرف، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين فى القرية.

وفى استجابة سريعة لهذا التوجيه، كلف الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة، بالتعامل مع الأمر، حيث تم تحرك المعدات اللازمة على الفور، والتمكن من تطهير المصرف، ورفع مجمل تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة، منعًا لانسداد المصرف والتأثير على وظيفته.

وأشار المتحدثُ الرسمى باسم الحكومة، إلى أن هذا التحرك يعكسُ أهمية الزيارات الميدانية فى رصد الحقائق على أرض الواقع، والتوجيه السريع بحل المشكلات الجماهيرية، وهو سر حرص رئيس الحكومة على التحرك الميدانى بصحبة الوزراء لمتابعة الملفات وموقف تنفيذ المشروعات عن كثب، والتواصل مع المواطنين وقضاياهم لإيجاد الحلول لها.