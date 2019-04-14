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صور.. البيئة: محمية وادى الريان تستقبل 3938 طالبًا من 6 جامعات

الأحد، 14 أبريل 2019 09:29 ص
صور.. البيئة: محمية وادى الريان تستقبل 3938 طالبًا من 6 جامعات محمية وادى الريان
كتبت آية دعبس
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أعلنت وزارة البيئة، عن استقبال محمية وادى الريان، خلال عطلة نهاية الاسبوع، حوالى 3938 زائرًا من طلاب 6 جامعات:"عين شمس والمنصورة والقاهرة وحلوان والمنيا والوادى الجديد".

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أن الزيارات تأتى استمرارًا للبرنامج الذى أطلقته الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، للتعريف بالمحميات الطبيعية "اعرف محميتك" لدمج الشباب فى حماية البيئة ومواردها الطبيعية و خلق جيل جديد يسعى للحفاظ على البيئة.

وتضمن البرنامج تعريف الشباب بمناطق محمية وادى الريان و اهميتها و جولة بمنطقة المدورة والشلالات بالإضافة إلى وادى الحيتان وتقديم شرح وافى عن تطور الحيتان بمتحف الحفريات وتغير المناخ، كما تم تدريب بعض الطلبة على أعمال الرصد الحفرى وكيفية إدارة مواقع التراث العالمى.

 
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