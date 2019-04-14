صور.. افتتاح المؤتمر الدولى الأول للهندسة المدنية والتنمية المستدامة بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أفتتح اليوم الأحد، اللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، المؤتمر الدولى الأول للهندسة المدنية والتنمية المستدامة، بإحدى فنادق مدينة الغردقة.

يقام المؤتمر تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، وبحضور الدكتور يوسف الغرباوى نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور جمال تاج، عميد كلية الهندسة، والدكتور فرج خضارى رئيس قسم الهندسة المدنية و الرئيس التنفيذى للمؤتمر.

ويقام المؤتمر فى الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الجارى، ويناقش 40 ورقة بحثية فى مجال الهندسة المدنية والتنمية المستدامة، بمشاركة 8 جامعات ومشاركة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

ويهدف المؤتمر لتجميع الباحثين وعرض أبحاثهم ومناقشتها واستخراج دليل للأبحاث التطبيقية فى مجال الهندسة المدنية والتنمية المستدامة.

من جانبه أكد اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة على أن محافظة البحر الأحمر، تضع التنمية المستدامة فى أولى خططها المستقبلية فى المشاريع المنفذة على أرضها، وأن هناك توجه كبير لرعاية أبحاث التنمية المستدامة لتحقيق أكبر صورة علمية للمشاريع الجارية بالبحر الأحمر.

وفى ختام الجلسة قامت اللجنة المنظمة للمؤتمر بتقديم الدرع التكريمى للواء عبدالفتاح تمام، وكذلك تكريم عدد من المشاركين.



المؤتمر الدولى للهندسة المدنية والتنمية المستدامة



المؤتمر الدولى للهندسة المدنية والتنمية المستدامة



المؤتمر الدولى للهندسة المدنية والتنمية المستدامة