صور.. أكبر تجمع للصيادلة بشركات الأدوية للعناية الشخصية تحت رعاية مجموعة دكتور "حسام عمر"

تقرير خاص

فى إطار تطوير الخدمات المقدمة للصيدلي المصري، نظمت مجموعة "HO" احتفالية كبرى بمحافظة الأقصر التقي فيها الصيادلة بشركات الأدوية وشركات العناية الشخصية ، لطرح سبل التعاون بينهم والاستفادة القصوى بين الصيدلي والشركات الكبرى ، حضر عدد كبير من الصيادلة بمحافظة الأقصر وأسوان ونجع حمادي تناول المؤتمر تبادل الأفكار الجديدة والمطورة من قبل مجموعة "HO" وكذلك طرح البرامج التي تساعد علي تطوير الصيدليات والبرمجة ، التي تقدمها شركات الدكتور "حسام عمر" للنهوض باقتصاديات الصيادلة والعمل علي تنمية الموارد الخاصة للصيدلي .

كان برنامج “HO” المطور للمجموعة قد وصل عدد مشتركيه لـ10,000 عميل، كما عقد مؤتمر يعتبر الأول من نوعه بسوق الدواء المصري، ونال إعجاب العملاء المشاركين وكبرى شركات الأدوية والعناية الشخصية

قال الدكتور حسام عمر مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "HO" إن المؤتمر فكرة جديدة ومبتكرة تقوم علي مساندة الصيدلي تهدف في المقام الأول إلى تقديم فكرة، للتعاون بين الصيدلي والشركات الموردة في سوق الدواء ومنتجات العناية الشخصية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة، بالإضافة إلي الاطلاع علي كل ما هو جديد.

وأضاف "عمر" أن المؤتمر يحتوي على العديد من الأنشطة المتنوعة، بين المادة العلمية والتثقيفية والتجارية، بالإضافة إلى وسائل التوعية المقدمة من المجموعة لخدمة الصيدلي، مثل (الميكنة والتمويل والتصنيع وخدمات التوزيع والتسهيلات الائتمانية وخدمة العملاء) بالأضافة للأنشطة الجديدة كالتأمين والخدمات المالية والبنكية.

كما يهدف بصورة مستمرة لتحسين اقتصاديات الصيدلي المصرى، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمريض، من خلال الاعتماد على نظام تكنولوجي متطور للقضاء علي مشاكل الادوية وهو منظومة "الميكنة"

التعاون ، إلى أن الموتمر نواة لعقد عدة لقاءات على مستوي الجمهورية، لتكريم الصيادلة وترسيخ سبل التعاون المشترك بين أطراف صناعة وتجارة منتجات العناية الشخصية في مصر، والوصول بخدمة مميزة للمريض.

واستطرد، رئيس مجلس إدارة أكبر شركات توزيع الأدوية، أن المجموعة تنتهج ترسيخ شعارها (شريكك المفضل)، وأن تظل مصلحة الصيدلي في اهتمامها الأول والدائم، مؤكدة أنه العامل المشترك والأساسي في تنمية سوق الدواء، بالإضافة إلى التنمية والتطوير المستمر لكل ما هو جديد في سوق الدواء وخدمة الوطن والمواطن، وفي إطار منظومة محكمة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه الأنظمة الحديثة في سوق الدواء.































