صحة دمياط ترفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد شم النسيم

أعلنت مديرية الصحة بدمياط رفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد شم النسيم، وقال الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بدمياط فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن المديرية رفعت درجة الاستعداد بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية، استعداداً لاحتفالات شم النسيم.

وأضاف عبد الغنى أنه تم رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الطوارئ والاستقبال ومكاتب الصحة بمختلف أنحاء المحافظة، كما تم تكثيف حملات الرقابة على الأغذية وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية الصحة للمتابعة، وكذلك تزويد المستشفيات بجميع الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية الخاصة بكافة التخصصات الطبية.

وأشار عبد الغنى إلى أنه تم تكثيف الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات على محلات بيع الأسماك المملحة من خلال الحملات المشتركة بالتنسيق مع التموين والطب البيطرى واخذ عينات من الرنجة المعروضة لفحصها بمعامل وزارة الصحة.

وأضاف عبد الغنى إلى أنه تم زيادة عدد الأطباء وطاقم التمريض وكذلك توفير الأدوية والأمصال بمستشفى رأس البر لاستقبال روادها خلال أعياد شم النسيم .