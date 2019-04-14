صاحب محل يمزق جسد زميله فى مشاجرة بينهما بسبب مبلغ مالى بقليوب

القليوبية - نيفين طه

مزق صاحب محل جسد زميله فى مشاجرة بينهما بسبب الخلاف بينهما على مبلغ مالى بقليوب، تم نقل المصاب للمستشفى وتحول محضر بالواقعة وتولت النياية التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغا لمركز شرطة قليوب من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية منطى دائرة المركز.

انتقل العميد يحيى راضى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، تبين حدوث المشاجرة بين كل من طرف أول "محمد ك م" 39 عاما عامل، مصاب، وتم نقله لمستشفى قليوب العام، وتحويله لمستشفى القصر العينى بالقاهرة، ولا يمكن استجوابه، طرف ثان "مصطفى س ر" 42 عاما صاحب محل بقاله، وذلك بسبب وجود خلاف مالية بين الطرفين.

وأثناء قيام الطرف الثانى بمطالبة الأول بالمبلغ المالى، حدثت مشادة كلامية بينهما، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثانى على الأول بالضرب، محدث ما به من إصابات وفر هارب.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة عبارة عن سلاح أبيض "مطواة"، تحرر عن ذلك المحضر 7056 جنح مركز شرطة قليوب لسنة 2019م جارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.