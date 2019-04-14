video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 03:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شم النسيم فى رأس سدر.. ألعاب مائية صباحا وحفلات غنائية على الشاطئ ليلا

الأحد، 14 أبريل 2019 02:00 ص
شم النسيم فى رأس سدر.. ألعاب مائية صباحا وحفلات غنائية على الشاطئ ليلا ارشيفية
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

تبحث عن مكان مختلف لقضاء إجازة شم النسيم، حيث بحر وشاطئ رملى وألعاب مائية، هناك على خليج السويس بساحل البحر الأحمر تقع "رأس سدر" تلك البقعة الرائعة الجمال تتبع محافظة جنوب سيناء، وتعود عراقتها إلى عهد المصريين القدماء والنبى موسى والمسيح والإغريق والرومان، وبرزت كموقع سياحى مميز لما تتميز به من سواحل رملية قليلة الأعشاب والأملاح البحرية، والمياه الهادئة.

وإذا قررت قضاء إجازة أعياد الربيع هناك ثلاثة أنشطة يجب عليك ممارستها فى تلك المدينة الساحرة، فهناك ستنعم صباحا بالرياضات المائية مثل التجديف وركوب الأمواج الشراعية، ثم تخلد لجلسات المساج والتدليك، والمساء الحفلات الراقصة ليلا على الشاطئ.

وقالت هيئة تنشيط السياحة عبر صفحتها بموقع تويتر عن رأس سدر: "إن الفعاليات المسائية فى رأس سدر أمر مختلف، وقالت فى تغريدتها "لدينا حفلات شاطئية! يمكنك الاستمتاع بها على الشاطئ مع الموسيقى والرقص، من منا لا يحب بعضًا من ذلك؟".

كذلك يمكنك فى رأس سدر "الاستمتاع والاسترخاء على صوت أمواج البحر والشعور بالنسيم، حيث جلسة تدليك على الشاطئ"، وقالت: "إذا كنت مستعدا لتجربة كاملة من الأدرينالين، فلا تفوت فرصة تجربة ركوب الأمواج الشراعى فى رأس سدر، سترشدك الرياح، وفى لحظة وجيزة، قد تشعر وكأنك نمت لك أجنحة"، "أما تعريف الوقت الثمين فى رأس سدر فهو وقت التجديف".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تموين دمياط يشكل غرف عمليات استعدادا لأعياد شم النسيم

رأس سدر

شم النسيم

اعياد الربيع

السياحة




لا تفوتك
نانسى عجرم: "راجل ابن راجل" تشبه المصريين.. و"بتول" أبرزت النماذج الناجحة

نانسى عجرم: "راجل ابن راجل" تشبه المصريين.. و"بتول" أبرزت النماذج الناجحة

إصابة مروعة لحارس حوريا الغينى خلال لقاء الوداد بدورى أبطال أفريقيا.. فيديو

إصابة مروعة لحارس حوريا الغينى خلال لقاء الوداد بدورى أبطال أفريقيا.. فيديو

فيديو..مدير بطولة إفريقيا يعتذر لـ الحضرى.. ويكشف سبب عدم حضور حسام حسن الحفل

فيديو..مدير بطولة إفريقيا يعتذر لـ الحضرى.. ويكشف سبب عدم حضور حسام حسن الحفل

"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة