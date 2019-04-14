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شكرى يبحث مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا التطورات الجارية فى المشهد الليبى

الأحد، 14 أبريل 2019 07:23 م
شكرى يبحث مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا التطورات الجارية فى المشهد الليبى سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة
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تلقى سامح شكرى وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من "لينديوى سيسيولو" وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، حيث تناول الاتصال التباحث حول المسائل الثنائية ومُجمل الأوضاع على صعيد القضايا الإقليمية فى القارة الأفريقية، لاسيما ما يتعلق بالتطورات الجارية للمشهد الليبى، وذلك على ضوء مركزية دور مصر وقُربها من دوائر الأحداث بما يُسهم فى تشكيل موقف أفريقى موحد.

 

ويأتى هذا الاتصال فى إطار التنسيق المُشترك، خاصةً مع عضوية جنوب أفريقيا الحالية بمجلس الأمن الدولى ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

 

 

 

 

 


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