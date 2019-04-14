شعبة المعادن الثمينة: أسعار الذهب اليوم مستقرة وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

قال شريف فايق عضو شعبة شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب اليوم الأحد فى الأسواق شهدت استقرار ملحوظ عند 626 جنيها للجرام بالنسبة للذهب عيار 21 بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية فى سوق الصاغة.

وأضاف فايق لـ"اليوم السابع"، أن سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 715 جنيها للجرام وسعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 536 جنيها للجرام والجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5008 جنيهات للجرام فيما بلغ سعر أوقية الذهب "السعر العالمى": 1292 دولارا.

قدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.