شاهد فى دقيقة.. أهم إنجازات وزير النقل بمرفق السكة الحديد خلال شهر

كتب ـ رضا حبيشى

أمضى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شهرًا تقريبًا فى الوزارة عقب حلف اليمين الدستورية وزيرًا للنقل فى 11 مارس الماضى لإنقاذ مرفق السكة الحديد.، "اليوم السابع" يقدم فى 8 معلومات أهم ما أنجزه كامل الوزير خلال شهر بمرفق السكة الحديد فى التقرير التالى: