شاهد فى دقيقة.. أهم إنجازات وزير النقل بمرفق السكة الحديد خلال شهر

أمضى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شهرًا تقريبًا فى الوزارة عقب حلف اليمين الدستورية وزيرًا للنقل فى 11 مارس الماضى لإنقاذ مرفق السكة الحديد.، "اليوم السابع" يقدم فى 8 معلومات أهم ما أنجزه كامل الوزير خلال شهر بمرفق السكة الحديد فى التقرير التالى:
1ـ 6 جولات ميدانية أجراها لمتابعة معدلات الأداء وضبط مواعيد القطارات.2ـ تشغيل سيارات جولف لنقل كبار السن والمرضى مجانًا.
3ـ فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات.4ـ تكليف قيادات السكة الحديد بالخروج من مكاتبهم لمتابعة العمل ميدانيًا.
5ـ تطبيق زيادات جديدة على غرامات التهرب من شراء تذاكر القطارات.6ـ زيادة الغرامات بالقطارات لترتفع إيرادات القطارات العادية لـ1700%.
7ـ سحب أسطول السيارات من قيادات السكة الحديد وترك سيارة واحدة لتنقلات كل قيادة.8ـ تحسين مستوى نظافة المحطات والقطارات.
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