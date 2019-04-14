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شاهد فى دقيقة.. أهم إنجازات وزير النقل بمرفق السكة الحديد خلال شهر

الأحد، 14 أبريل 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. أهم إنجازات وزير النقل بمرفق السكة الحديد خلال شهر المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب ـ رضا حبيشى
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أمضى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شهرًا تقريبًا فى الوزارة عقب حلف اليمين الدستورية وزيرًا للنقل فى 11 مارس الماضى لإنقاذ مرفق السكة الحديد.، "اليوم السابع" يقدم فى 8 معلومات أهم ما أنجزه كامل الوزير خلال شهر بمرفق السكة الحديد فى التقرير التالى:

 

1ـ 6 جولات ميدانية أجراها لمتابعة معدلات الأداء وضبط مواعيد القطارات.

2ـ تشغيل سيارات جولف لنقل كبار السن والمرضى مجانًا.

3ـ فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات.

4ـ تكليف قيادات السكة الحديد بالخروج من مكاتبهم لمتابعة العمل ميدانيًا.

5ـ تطبيق زيادات جديدة على غرامات التهرب من شراء تذاكر القطارات.

6ـ زيادة الغرامات بالقطارات لترتفع إيرادات القطارات العادية لـ1700%.

7ـ سحب أسطول السيارات من قيادات السكة الحديد وترك سيارة واحدة لتنقلات كل قيادة.

8ـ تحسين مستوى نظافة المحطات والقطارات.
 
 

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