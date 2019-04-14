سول تدعو واشنطن إلى إعفائها من الرسوم على السيارات

سول (أ ش أ)

دعا وزير المالية الكورى الجنوبى هونج نام-كى الولايات المتحدة إلى إعفاء بلاده من رسوم الاستيراد الجديدة على المركبات المستوردة .

جاء ذلك خلال اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظى البنوك المركزية التى عقدت فى واشنطن الأسبوع الماضى.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيان لوزارة المالية اليوم "الأحد" ، جاء فيه " إن الوزير قدم الطلب إلى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين على هامش المؤتمرات الدولية السنوية حول الاقتصاد العالمي وغيرها من القضايا".

وقال منوشين إنه يفهم تماما ما طلبه الوزير الكوري من الولايات المتحدة فيما يتعلق بتعريفة استيراد السيارات،معربا عن أمله في أن يتم حل هذه المشكلة دون صعوبة، رغم أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن هذه القضية بعد، حسبما ذكرت وزارة المالية.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد قدمت تقريرا عن التأثير على واردات السيارات إلى الرئيس دونالد ترامب في فبراير الماضي ، حيث دار التقرير حول ما إذا كان يتم فرض رسوم جديدة على المركبات المستوردة بموجب مبررات الأمن القومي أم لا.

وكان ترامب قد هدد مرارا بفرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة ، وأن أمامه 90 يوما لمراجعة تقرير وزارة التجارة.