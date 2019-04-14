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سكب عليها شاى مغلى.. عامل يعذب طالبة حتى الموت فى الإسماعيلية

الأحد، 14 أبريل 2019 11:35 م
سكب عليها شاى مغلى.. عامل يعذب طالبة حتى الموت فى الإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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أنهى عامل بشركة أمن خاصة حياة طالبة بطريقة بشعة، حيث قام بالتعدى عليها بعصى غليظة وشاى مغلى حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل منزل والدته بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

 

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود إخطار من العميد عادل صيام مأمور قسم ثان الإسماعيلية بتلقيه إشارة من مستشفى الإسماعيلية العام بوصول المجنى عليها "آية.ع.ا" 17 عاما طالبة جثة هامدة وعليها آثار تعذيب، وأن هناك شبهة جنائية حول مصرعها.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية إلى المستشفى، وبسؤال أقارب المجنى عليها اتهموا "أحمد.ا.ال" 27 عاما عامل أمن بشركة خاصة بقتله.

 

وتمكن المقدم إيهاب صالح رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونوه بالقبض على المتهم، ودلت التحريات أن المتهم تقدم لخطبة المجنى عليها، وأهلها طلبوا منه تأجيل الخطوبة نظرا لأنها ما زالت تدرس ولصغر سنها.

 

وأضافت التحريات أن المتهم استدرج المجنى عليها إلى منزل والدته وواجهها بأنها على علاقة بأحد الأشخاص وتعدى عليها بعصى غليظة وسكب عليها شاى مغلى حتى لفظت أنفاسها نتيجة تعذيبها والتعدى عليها.

 

تم التحفظ على المتهم والأدوات التى استخدمت فى الجريمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت التحفظ على جثة الفتاة بمشرحة مستشفى الإسماعيلية العام، وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.


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