سفير بيلاروسيا: آفاق واسعة لتطوير وتعميق التعاون مع مصر بمختلف المجالات

(أ ش أ)

أكد سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة حرص بلاده على زيادة وتيرة تعميق وتوسيع نطاق التعاون الثنائى والمتعدد الأطراف مع مصر، مشددا فى هذا الخصوص على أهمية ما تمثله زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى المرتقبة الى مينسك هذا العام والتى وصفها السفير بأنها ستكون " حدثا تاريخيا فى مجمل العلاقات بين البلدين".

كما أكد دعم بلاده بشدة لعملية التفاوض حول مسودة اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادى الأوراسى ومصر، مشيرا إلى أن وفد بيلاروسيا الممثل فى وزارتى الخارجية والزراعة والغذاء ولجنة الجمارك الحكومية البيلاروسية شارك بنشاط فى المفاوضات التى عقدت يناير الماضى بالقاهرة بهذا الشأن.

وقال السفير- فى حوار وكالة أنباء الشرق الأوسط " إن هناك نشاطا مكثفا يجرى حاليا للتحضير الجيد لزيارة الرئيس السيسى فى وقت لاحق من العام الجارى، وأن التحضير للزيارة يتمثل فى زيارات متبادلة للوفود المعنية لإعطاء دفعة إضافية للتعاون بين بلاده ومصر وبخاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية والتصنيع المشترك تضاف إلى التطور الملحوظ لما تم تسجيله للتبادل التجارى بينها خلال السنوات الثلاث الماضية.. خاصة فى ظل ما يتمتع به مناخ الاستثمار فى مصر حاليا من أفاق جاذبة بشكل متزايد سواء للتعاون الثنائئ أو على من خلال التعاون الثلاثى فى افريقيا"..

وأشار السفير إلى الزيادة الكبيرة فى أعداد السياح من بيلاروسيا الى مصر خلال العامين الماضيين ليتجاوز عددهم 212 الف سائح وهو ما يزيد خمسة أضعاف العدد مقارنة بالعام 2016، وأوضح أنه فى هذا الإطار تم توجيه الدعوة لوزراء السياحة والصحة والبيئة المصريين لزيارة بيلاروسيا بهف تعزيز التعاون الثنائى فى هذه المجالات .. وأشار إلى أن زيارة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لبلاده خلال شهر نوفمبر الماضى تعكس أهمية العلاقات بين مصر وبيلاروسيا .

وحول حجم العاون بين البلدين، قال " إن التعاون شهد نشاطا متميزا فى الفترة الأخيرة ويرجع هذا جزئيا إلى تنفيذ الاتفاقيات التى تم التوصل إليها خلال الزيارة الرسمية للرئيس البيلاروسى الكسندر لوكاشينكو إلى مصر فى يناير عام 2017، و من المتوقع مشاركة نائب وزير الانتاج الحربى فى المنتدى والمعرض الدولى التاسع للأسلحة للمعدات العسكرية ( ميليكس 2019 ) الشهر المقبل فى بيلاروسيا" .

وأضاف أن الجانبين يوليان اهتماما بتطوير التعاون بين الأقاليم حيث سيقوم وفد من اقليم مينسك أوبلاست برئاسة نائب المحافظ بزيارة لمحافظة جنوب سيناء فى نهاية هذا الشهر بهدف تبادل الخبرات فى مجال الرعاية الصحية والسياحة العلاجية والتعاون الصناعى والإعداد لبرنامج عمل مشترك جديد خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2021 .

وأشار إلى الاهتمام الخاص بتطوير التعاون الانسانى بين البلدين خاصة فى مجالات الرياضة والثقافة والتعليم موضحا أنه من المتوقع مشاركة فريق الملاكمة المصرى فى معسكر تدريب مشترك فى بيلاروسيا فى يوليو المقبل فى حين شارك فريق الملاكمة البيلاروسى فى معسكر تدريب مشترك فى مصر فى يناير الماضى .

وعلى الصعيد الشعبى، أشار السفير إلى أن مصر تدرس حاليا دعوة رئيس بيلاروسيا لإرسال مجموعة من أطفال شمال سيناء لقضاء فترة استجمام فى بيلاروسيا فى أغسطس المقبل، وقال " إن الجانب البيلاروسى وفر لأول مرة هذا العام المنح الدراسية للطلاب المصريين للدراسة فى مؤسسات التعليم العالى فى بيلاروسيا، بداية من سبتمبر المقبل لافتا إلى التعاون الثنائى فى مجال الثقافة و الاتصالات المنتظمة خاصة بين مسرح أوبرا البولشوى والبالية ودار الأوبرا المصرية .. معربا عن أمله فى تنظيم قريبا عروض مسرحية كبيرة مشتركة فى القاهرة ومينسك .

وعن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، هنأ راتشكوف مصر بتوليها رئاسة الاتحاد الأفريقى، وقال " إن ذلك يعكس دورها الهام ويثبت مكانتها وتأثيرها الكبير فى المنطقة وفى العالم بأسره" .. معربا عن ثقته بأن الرئاسة المصرية ستعطى دفعة جديدة لتطوير الاتحاد الأفريقى والدول الأعضاء فيه.

وأفاد بأن مصر استضافت بنجاح فى مارس الماضى المنتدى العربى – الأفريقى فى أسوان الذى جمع الشباب من القارة الأفريقية والمنطقة العربية، فى مسعى نحو منع الصراعات و تحقيق التنمية المستدامة وفتح الحوار بين دول القارة ... معربا عن اعتقاده بوجود إمكانيات كبيرة للتعاون المشترك فى الدول الأفريقية .

وأعرب عن أمل بلاده فى أن تصبح شريكا استراتيجيا لمصر فى أفريقيا وتتطلع لمساعدتها فى هذا الصدد وأنها على على استعداد للمساهمة فى المشروعات الاقتصادية والصناعية التى تنفذها الشركات المصرية فى القارة الأفريقية مشيرا إلى إمكانية توريد الانتاج البيلاروسى المصرى للشاحنات والرافعات والمعدات الزراعية وغيرها من المنتجات المشتركة فى خطوط الانتاج الحالية فى مصر إلى أسواق الدول الأفريقية .

وحول مناخ الاستثمار فى مصر، أكد راتشكوف أن السلطات المصرية تولى اهتماما كبيرا بتحسين مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب، معربا عن اعتقاده بوجود إمكانيات كبيرة للمستثمرين الاجانب فى المناطق الواعدة فى محافظات أسوان والمنيا وسوهاج والوادى الجديد، وأوضح أن هذه المناطق تتمتع بإمكانيات سياحة كبيرة وتشهد تطورات سريعة فى مجال البنية التحتية للضيافة ومشروعات كبيرة فى مجالات التعدين والصناعات الكيماوية والغذائية وانتاج مواد البناء مشيرا إلى نجاح التعاون المصرى – البيلاروسى فى إقامة مجموعة من المشروعات المشتركة خاصة فى القطاع الصناعى مثل الانتاج المشترك لشاحنات (ماز) والمعدات الزراعية ( بوبرويسك اغرو ماش) و رافعات التحميل (أمكودور ) وجرارات ( متز ) فى مصر.

وأفاد بأن الجانبين يدرسان حاليا التوسع فى المشروعات ودعم المكون المحلى من خلال شبكة من مراكز المبيعات والخدمات وتعمل السفارة حاليا على مشروعات واعدة جديدة لافتا إلى زيارة وفد شركة سينيزيس البيلاروسية مصر الشهر الماضى ،وهى أكبر شركة فى نظم المراقبة الذكية وتحليلات الاعمال على أساس الكمبيوتر فضلا عن اليانصيب والبرامج الألكترونية لإدارة الأحداث الرياضية والثقافية الكبرى .

وقد أجريت المفاوضات المثمرة خلال هذه الزيارة مع شركاء المصريين، سمحت للشركة البيلاروسية البدء فى مشروع واعد فى تطوير البرمجيات لتلبية احتياجات مصر.

وأشار إلى أنه تم التوقيع على مذكرة تعاون بين الشركة البيلاروسية (سيل اينيرغو بروم) وزارة الانتاج الحربى بهدف مساعدة مصر تطوير إنتاجها من الصوامع من خلال نقل التقنيات البيلاروسية وتدريب المتخصصين المصريين على إنتاج الأنظمة الحديثة لتخزين الحبوب.

وفى سياق آخر، أوضح السفير أن الجامعة التكنولوجية الحكومية البيلاروسية ستبدأ خلال الشهر الجارى فى محاضرات الدورة التدريبية فى مجال تصميم وانتاج الأثاث للمتخصصين المصريين فى القاهرة .. مؤكدا استعداد بيلاروسيا لتقاسم خبرتها مع مصر فى تنظيم الأحداث الرياضية العالمية .

وحول حجم التجارة بين البلدين، قال راتشكوف إن 2018 كان عاما ناجحا فى التجارة الثنائية حيث بلغ التبادل التجارى بين البلدين 108 ملايين دولار، بزيادة تقدر بنحو 8ر10 فى المائة بالمقارنة بعام 2017 موضحا أن الصادرات المصرية لبيلاروسيا بلغت 25 مليون دولار بزيادة تقدر بنحو 3ر17 % بينما الصادرات البيلاروسية إلى مصر وصلت 83 مليون دولار بزيادة تقدر بنحو 9 % بالمقارنة بعام 2017 .

وأضاف أن التبادل التجارى بين البلدين خلال شهرى يناير وفبراير عام 2019 بلغ 2ر24 مليون دولار من بينها صادرات مصرية لبيلاروسيا بقيمة 5ر9 مليون دولار بينما الواردات المصرية من بيلاروسيا وصلت 7ر14 مليون دولار .. مؤكدا أن كلا الجانبين يعملان على تنويع السلع فى التجارة الثنائية من خلال التوسع فى التعاون الاستثمارى خاصة فى القطاع الهندسى بهدف التصدير إلى الدول الأفريقية .

وأوضح أنه هناك إمكانيات لزيادة الصادرات المصرية إلى بيلاروسيا خاصة الأدوية والمنتجات الطبية .. مؤكدا على أهمية تكثيف عمل مجلس الأعمال برئاسة أحمد كيلانى ومن المتوقع أن يقوم وفد من رجال الاعمال المصريين برئاسة كيلانى بزيارة بيلاروسيا هذا العام .

وعن السياحة، أكد راتشكوف أن مصر أصبحت المقصد السياحى الأكثر شعبية وجاذبية للسائحين البيلاروسيين، متجاوزه بذلك الدول الرائدة الأخرى مثل تركيا وبلغاريا، مشيرا إلى أن نحو 212 ألف سائح بيلاروسى زاروا مصر عام 2018 وهذا يقرب مرتين أكثر من أعدادهم عام 2017 وخمس مرات أكثر من أعدادهم عام 2016 وذلك وفقا للاحصاءات الرسمية البيلاروسية .

وأوضح أن بلاده لم تتوقف عن إرسال السائحين البيلاروسين إلى مصر وتدعم دائما صناعة السياحة فى الاقتصاد القومى، ادراكا منها بأهميتها البالغة للتنمية الاقتصادية المستدامة فى مصر.. معربا عن ثقته من استمرار زيادة تدفق السائحين البيلاروسيين إلى مصر فى عام 2019 .

وعن المفاوضات مع الاتحاد الأوراسى، أكد راتشكوف دعم بلاده بشدة عملية التفاوض حول مسودة اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادى الأوراسى ومصر مضيفا أن الوفد البيلاروسى الممثل فى وزارتى الخارجية والزراعة والغذاء ولجنة الجمارك الحكومية البيلاروسية شارك بنشاط فى المفاوضات التى عقدت يناير الماضى بالقاهرة .

وأوضح أنه تمت مناقشة الجوانب الرئيسية فى الاتفاقية خلال هذه المفاوضات وتم تحديد جولات المفاوضات التالية .. مشيرا إلى استعداد كل الأطراف لحوار بناء حول المجموعة الكاملة من القضايا المثارة فى الاتفاقية وأكدوا رغبتهم للعمل لإعداد الوثيقة الكاملة للاتفاقية فى أقصر وقت ممكن للوفاء بمصالح الاتحاد ومصر.