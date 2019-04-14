سائق يقتل زوجته دهسا بسيارته بسبب خلافات عائلية بينهما فى المنوفية

المنوفية_محمد فتحى

تجرد سائق من مشاعر الإنسانية بقرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك عندما قام بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى بركة السبع المدعوة “ملك. ع.م” 35 عاما زمقيمة بقرية جنزور مصابة بنزيف فى المخ والصدر ولا يمكن استجوابها وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، وبعد ذلك توفت متأثرة بإصابتها.



بالانتقال والفحص وسؤال والدها اتهم زوجها ” أ.ف .ز " سائق مقيم كفر القلشى مركز تلا، بالاصطدام بها عمداً بسيارة ميكروباص أثناء سيرها بمحل إقامتها بسبب خلافات زوجية بينها.

وتم القبض على المتهم والسيارة المستخدمة فى الواقعة وبسؤاله، أقر المتهم بارتكاب جريمته حيث قام بدهس الزوجة المجني عليها عمدًَا بسيارته أثناء مرورها بالطريق ليتخلص منها بسبب كثرة الخلافات الزوجية بينهما، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.