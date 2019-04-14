video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 08:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

رفع 11 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بالجيزة

الأحد، 14 أبريل 2019 08:35 ص
رفع 11 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بالجيزة رفع سيارات - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رفع 11 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكها و4 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، و تم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 10 سائقين لتعاطيهم المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

اخبار المرور

مرور الجيزة

سيارات متروكة

اخبار مصر

حملات مرورية

اوناش المرور




لا تفوتك
"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة