رئيس مركز ملوى بالمنيا يتابع استكمال بناء مجمع المصالح

المنيا – فريق المحافظات

تابع العميد عصام عبد الغنى رئيس مركز ملوى بالمنيا، خلال جولة تفقدية شوارع المدينة لاستكمال أعمال بناء مجمع المصالح الحكومى بشارع العرفانى، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية لكافة الخدمات والبرامج المقدمة للمواطنين، كما تم خلال الجولة إيقاف أعمال بناء مخالف لقانون 119 والتحفظ على المواد المستخدمة فى البناء .

وفى سياق آخر، شهد رئيس المركز الحفل السنوى بمدرسة الثانوية بنات الذى أقيم تحت عنوان (بانوراما السد العالى) بحضور مدير عام الإدارة التعليمية بملوى، حيث تم افتتاح المعارض السنوية بالمدرسة بجميع الأقسام ومشاركة طالبات المدرسة بالجهود الذاتية و بالأعمال الإبداعية .

وأشاد رئيس المركز بالحفل وبكافة إسهامات الطالبات بالمعرض، مؤكدا على رقى الأعمال التى تم إنتاجها فى هذه المعارض بشكل يضاهى أرقى أنواع المعارض.