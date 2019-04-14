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رئيس جامعة أسيوط: أهمية تعظيم دور القانون ورجاله تظهر حاليا لدحض المؤامرات

الأحد، 14 أبريل 2019 01:55 م
رئيس جامعة أسيوط: أهمية تعظيم دور القانون ورجاله تظهر حاليا لدحض المؤامرات الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
وائل ربيعى – محمود عجمى
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قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن مؤتمر التنمية فى الوطن العربى الذى تنظمه الجامعة اليوم يأتى كثمرة تعاون مع جامعة الزرقاء الأردنية وانعكاسا لدور جامعة أسيوط الإقليمى ودورها الفاعل فى عدد من الهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها اتحاد الجامعات العربية الذى يمثل منصة دولية هامة وفاعلة لتهيئة المناخ الملائم للتعاون وتحقيق التقدم المنشود بين الدول العربية.
 
 
وأضاف الجمال، خلال المؤتمر الدولى الذى تنظمه جامعة أسيوط تحت عنوان: "آفاق التنمية فى الوطن العربى "رؤية قانونية"، اليوم الأحد، بالتعاون مع جامعة الزرقاء الأردنية، أن جامعة أسيوط تهدف للمشاركة الإيجابية بكافة المنظمات الدولية واستضافت عدد كبير من المؤتمرات فى المجالات العلمية المتخصصة ويتواكب المؤتمر مع استراتيجية الجامعة وما تشهده جمهورية مصر العربية من حراك سياسى ومجتمعى خلال الفترة الأخيرة وعلى رأس هذا الحراك التعديلات الدستورية المرتقبة.
 
 
وتابع رئيس جامعة أسيوط: "تظهر أهمية تعظيم دور القانون ورجاله بوضع القانون والنصوص الدستورية لدحض المؤامرات الداخلية والخارجية والمساهمة فى تحقيق التقدم الاقتصادى بعد فترة الاضطرابات التى شهدتها البلدان العربية عقب ثورات 2011".
 
 
 
 

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جامعة اسيوط

رئيس جامعة اسيوط

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