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الأحد، 14 أبريل 2019 08:07 م
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"رئيس بتروبل " : يارد المعدية نموذج مثالى فى مجال تنفيذ المشروعات البترولية "صور"

الأحد، 14 أبريل 2019 08:00 م
"رئيس بتروبل " : يارد المعدية نموذج مثالى فى مجال تنفيذ المشروعات البترولية "صور" جولة داخل يارد المعدية بالاسكندرية
كتبت :مروة الغول
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تفقد عدد من مسئولى شركة بتروبل ، يارد التصنيع البحرى، بالإسكندرية، التابع لشركة بتروجيت ، ضمن التعاون المشترك القائم بين الشركتين فى العديد من المشروعات الكبرى، ضمت الزيارة من جانب شركة بتروبل كلاً من المهندس عاطف حسن،  رئيس  شركة بتروبل وريناتو مارولى المدير العام لشركة بتروبل .

 

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وأكد المهندس عاطف حسن ، رئيس شركة بتروبل، أن جميع العاملين فى قطاع البترول يعملون أسرة واحدة، وليس هناك أى  مسميات للشركات، بل أن الرسالة أننا نعمل جميعا لخدمة مصر والمجتمع.

 

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وأضاف المهندس عاطف حسن، أن  "يارد المعدية " شهد حاليا  العديد من إجراءات التطوير خلال الفترة الماضية وبالشكل الذى أصبح مثالا يحتذى فى مجال تنفيذ المشروعات، مؤكداً أن يارد التصنيع البحرى أصبح يحتل أحد المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم فى مجال تصنيع المنشات البحرية.

 

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ويتم حاليا تنفيذ عدد من المشروعات ضمت  مشروع تطوير حقل ومنصة بلطيم البحرية بوزن 4000 طن والمنشات الخاصة بمشروع تطوير حقل غاز ظهر RUP مع شركة سايبم بوزن اجمالى 7500  طن بالإضافة الى شركة PHGE بوزن اجمالى 6700 طن ومشروع تطوير منصة ظهر البحرية،  لاستيعاب المرحلة الثانية  OFF SHORE .

 

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وخلال الزيارة تم تفقد عدد من الأعمال التى يتم تنفيذها وتصنيعها لأول مرة والتى تشمل تصنيع عدد 10 HIPPS  بوزن إجمالى  700 طن والتى كان يتم تصنيعها واستيرادها من الخارج  بالإضافة الى تصنيع عدد 4 SDU  وأيضاً اعمال الاختبارات ل X TREES والتى تشمل كل تجارب التشغيل باستخدام الريبوت .

 

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يارد المعدية

مشروع تطوير حقل

منصة بلطيم البحرية

تطوير منصة ظهر البحرية

يارد التصنيع البحرى




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