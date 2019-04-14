دواوين الوزارات.. "النقل" تنتهى من إصلاح موقع حريق محطة مصر ‎

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
"القومى للسكان": ندعم تحسين مستوى المعيشة لحل المشكلة السكانية بالجمهورية
وزيرة الصحة: مسح 705 أجانب بمبادرة "100 مليون صحة" وصرف العلاج بالمجان
وزيرة الصحة للعاملين بالوزارة: "أصبحتم مصدر ثقة للمجتمع" بعد "100 مليون صحة"
وزارة التربية والتعليم:
"التعليم" تعلن نتائج مسابقة أفضل مدارس رسمية لغات على مستوى الجمهورية
تعرف على أبرز استعدادات التعليم لامتحانات الثانوية العامة 2019 × 10 معلومات
وزارة التموين:
"التموين" تعلن صرف 70% من مقررات شهر أبريل حتى الآن
وزارة النقل:
السكك الحديدية تعلن زيادة الإيرادات 25% فى الأسبوع الأول من أبريل الجارى
صور.. "النقل" تنتهى من إصلاح موقع حريق محطة مصر
وزارة الزراعة:
صور.. وزير الزراعة يوجه بالرقابة على مدخلات ومخرجات الإنتاج والأسمدة
صور.. وزير الزراعة يتفقد مزارع قطاع الإنتاج ومحطات إعداد التقاوى بكفر الشيخ
صور.. وزير الزراعة: استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الإستراتيجية لزيادة الإنتاج
وزارة التعليم العالى:
وزير التعليم العالى يجتمع برؤساء وأمناء لجان قطاع العلوم الأساسية بالأعلى للجامعات
وزارة القوى العاملة:
وزير القوى العاملة يفتتح منتجع سياحى أبو قير السياحى بالإسكندرية اليوم
وزارة الهجرة:
وزارة الهجرة: إنهاء موقف 120 طالب مصرى عالقين على الحدود المصرية السودانية
الهجرة تخصص حسابات لاستقبال مساهمات المصريين بالخارج فى "فطارنا مع أهالينا"
وزارة الإسكان:
صور.. وزير الإسكان يشدد على تفعيل الضبطية القضائية لوحدات الإسكان الاجتماعى
وزارة الأوقاف:
وزير الأوقاف: رفع مكافأة التراويح من 2000 إلى 5 آلاف جنيه للأئمة المتميزين
وزير الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحى هو عمل شرعى ووطنى وإنسانى
وكيل الأوقاف: قبطى تبرع بأكبر مبنى لإنشاء مدرسة لتعليم القرآن بالبحيرة
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