دواوين الوزارات.. "النقل" تنتهى من إصلاح موقع حريق محطة مصر ‎

إعداد - سيد الخلفاوى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:









وزارة التربية والتعليم:





وزارة التموين:



"التموين" تعلن صرف 70% من مقررات شهر أبريل حتى الآن ‎

وزارة النقل:



وزارة الزراعة:







وزارة التعليم العالى:







وزارة القوى العاملة:



وزارة الهجرة:







وزارة الإسكان:







وزارة الأوقاف:

