حالة الطقس اليوم الأحد 14/4/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد ، ففى يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح الشمالية الغربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الشرق، وتنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة لتقترب من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس مغبراً بشكل متفاوت في العديد من المناطق مع ظهور بعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً في الجبال والمناطق الصحراوية، تعمل على إثارة الغبار والأتربة.

وفي خليج العقبة، الرياح : شمالية معتدلة السرعة، حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-15سم)، درجة حرارة سطح مياه البحر : 30 درجة مئوية.

ليلاً: تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويتوقع استمرار نشاط الرياح الغربية خلال ساعات المساء الأولى، في حين تتراجع سرعتها خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود جواء أقل دفئاَ في مختلف المناطق مع بقاء الجو لطيفاً ومعتدلاً عموماً وغائم جزئي في ساعات النهار بينما تميل الأجواء لتصبح باردة نسبياً في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.