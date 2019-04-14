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الأحد، 14 أبريل 2019 06:04 م
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جنايات الإسكندرية تقضى بالإعدام شنقا لنقاش قتل سيدة بغرض سرقتها

الأحد، 14 أبريل 2019 05:06 م
جنايات الإسكندرية تقضى بالإعدام شنقا لنقاش قتل سيدة بغرض سرقتها الاعدام شنقا
الإسكندرية أسماء على بدر
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الأحد، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد، وأمانة سر ممدوح رفعت، بالإعدام شنقا للمتهم "أ . ن . ح - نقاش" في اتهامه بقتل المجنى عليها "ر . م . س - ربة منزل" وسرقتها.
 
 
وتعود الواقعة في القضية رقم 8744 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث والمقيدة كلي برقم 411 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث يفيد بالعثور على جثة سيدة في العقد الثامن من العمر مسجاة على الأرض وبها طعنات داخل محل سكنها بدائرة القسم.
 
 
كشفت تحريات ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أ . ن . ح - 29 سنة - نقاش"، إذ سبق أن قام بأعمال نقاشة بمحل الواقعة لمروره بضائقة مالية فعقد النية على قتل المجني عليها "ر. م س"، وتسلل إلى داخل الشقة خلال تواجدها بالمطبخ وطعنها عدة في البطن والصدر والكتف، قبل أن يقوم بسرقة مشغولاتها الذهبية عبارة عن حلق وخاتم ومبلغ مالي ألف جنيه.
 
 
وأثناء فراره سقط منه الخاتم بأرضية صالة الشقة وفر هاربا، وتوصل فريق البحث بتحديد المتهم بعد قيامه ببيع الحلق الذهبي لأحد محلات الصاغة بدائرة القسم، فتم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الديار المصرية وافقت بالإجماع على إعدام المتهم.

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