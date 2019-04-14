تنمية مهارات الطلاب وعرض ابتكاراتهم بالمؤتمر العلمي الأول بطب أسنان كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

افتتح رئيس جامعة كفر الشيخ الأستاذ الدكتور ماجد القمري اليوم الأحد ، المؤتمر العلمي الأول بعنوان "مهارات طب الأسنان للطلاب " والذي نظمه قسم أمراض الفم و قسم بيولوجيا الفم بكلية طب الأسنان برعاية رئيس الجامعة،لتنمية مهارات الطلاب وعرض ابتكاراتهم ، كما عرض الطلاب بث مباشر (Live show) للتوعية بالعناية بالأسنان بالإضافة إلى المطويات الورقية ، كما تضمن المؤتمر معرض لمستلزمات طب الأسنان من ابتكار وتصنيع طلاب الكلية .

واطلع رئيس الجامعة على المجسمات التي تحاكي أجزاء مختلفة للأسنان والتي تعتبر من أهم الوسائل التعليمية لما توفره من محاكاة للواقع،كما تابع خلال جولته بالكلية على التجهيزات الطبية والاستعدادات، مستمعا إلى شرح مفصل من قبل العاملين بالعيادات المختلفة وأقسام الكلية، شمل قسم الاستقبال ، وعيادة الأسنان، والمعامل الإكلينيكية .

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ على توفير بيئة تكنولوجية وعلمية محفزة للابداع و التميز والابتكار قادرة على اعداد خريجين مزودين بالمهارات بما يتفق مع أهداف الجامعة الاستراتيجية.

واوضح أن الكلية تعمل على توفير أرقي أنواع التعليم والتدريب لطلابها من خلال دمج المهارات التعليمية لأعضاء هيئة التدريس مع أحدث وسائل التكنولوجيا في مجال طب وجراحة الفم والأسنان .