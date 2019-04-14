video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 02:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين القليوبية توزع 53.5 ألف بطاقة خلال الربع الأول من 2019

الأحد، 14 أبريل 2019 01:00 ص
تموين القليوبية توزع 53.5 ألف بطاقة خلال الربع الأول من 2019 بطاقات التموين
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أكد السيد الصباحى، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، أن المديرية حررت عددا كبيرا من المحاضر للمخابز والأسواق خلال شهر مارس الماضى من العام الجارى، حيث تم تحرير 2260 محضر للمخابز والمطاحن بالمحافظة، تنوعت ما بينة نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات ونظافة وبدون ترخيص وبيع بأزيد من السعر والتوقف عن النشاط دون إبلاغ الجهات.

وأضاف "الصباحى" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم تحرير أيضا 234 محضرا تموينيا بالأسواق تضمن عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر، وعدم وجود بيانات للمنتجات، كما تم تحرير 16 محضر مواد بترولية، و50 محضر لمستودعات البوتجاز على مستوى المحافظة خلال هذه المدة.

وتابع الصباحى، أنه تم توزيع 53433 بطاقة تموينية على المواطنين منذ بداية العام وحتى الآن، تنوعت ما بين إصدار جديد وتجديد للبطاقات وتعديل، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة يوميا لضبط الأسعار بالأسواق والحفاظ على المواطن من أن يقع فريسة لجشع التجار، إلى جانب التأكد من البيانات وسلامة المنتجات المقدمة له حفاظا على صحته.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بحملات تموينية مفاجئة فى بلبيس والحسينية

اخبار القليوبية

تموين القليوبية

بطاقات التموين

محافظ القليوبية

محافظة القليوبية




لا تفوتك
10سنوات سجنا للزوج السابق للفنانة سميحة أيوب بتهمة الاستيلاء على 120 ألف دولار

10سنوات سجنا للزوج السابق للفنانة سميحة أيوب بتهمة الاستيلاء على 120 ألف دولار

نانسى عجرم: "راجل ابن راجل" تشبه المصريين.. و"بتول" أبرزت النماذج الناجحة

نانسى عجرم: "راجل ابن راجل" تشبه المصريين.. و"بتول" أبرزت النماذج الناجحة

إصابة مروعة لحارس حوريا الغينى خلال لقاء الوداد بدورى أبطال أفريقيا.. فيديو

إصابة مروعة لحارس حوريا الغينى خلال لقاء الوداد بدورى أبطال أفريقيا.. فيديو

فيديو..مدير بطولة إفريقيا يعتذر لـ الحضرى.. ويكشف سبب عدم حضور حسام حسن الحفل

فيديو..مدير بطولة إفريقيا يعتذر لـ الحضرى.. ويكشف سبب عدم حضور حسام حسن الحفل

"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة