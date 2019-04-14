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تعزيز الخدمات المرورية فى محيط استاد القاهرة لتطوير طريق النصر

الأحد، 14 أبريل 2019 05:00 ص
تعزيز الخدمات المرورية فى محيط استاد القاهرة لتطوير طريق النصر خدمات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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عززت الإدارة العامة للمرور انتشار الخدمات اللازمة لتنظيم الحركة المرورية بمحيط استاد القاهرة، ووضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية لتسيير الحركة بالمنطقة المحيطة باستاد القاهرة الدولى، والتى تشهد تنفيذ أعمال كشط ورصف بطرق النصر، استعداداً لفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتشمل الأعمال تطوير المرحلة الأولى بطريق النصر فى المسافة من أمام نادى المقاولون العرب، وحتى تقاطعه مع شارع امتداد رمسيس فى اتجاه واحد فقط.

وتنطلق الأعمال يوميا بعد منتصف الليل وحتى السادسة صباحاً ولمدة أسبوعين، علما بأن منطقة الأعمال لن تشهد غلق كلى لحركة المرور.


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