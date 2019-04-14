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تعرف على مواعيد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمحافظة الأقصر

الأحد، 14 أبريل 2019 02:00 ص
تعرف على مواعيد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمحافظة الأقصر لجان الامتحانات-ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، لانطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية فى نهاية الشهر الجارى، حيث صرح عبد اللطيف عمران وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تقرر أن تنطلق الامتحانات فى 30 أبريل الجارى وتستمر 15 يوما.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه بحسب النظام الجديد فلن تعقد امتحانات للصف الأول الابتدائى، أما الصفين الثانى والثالث تبدأ فى 30 أبريل وتنتهى فى 2 مايو المقبل، وامتحانات من الصف الثالث للخامس تبدأ يوم 4 مايو وتنتهى فى 7 مايو بصورة يومية.

وأوضح عبد اللطيف عمران، أنه بالنسبة للشهادة الإعدادية فتبدأ يوم 9 مايو وتنتهى يوم 15 مايو المقبل، والصفين الأول والثانى الإعدادى تبدأ يوم 30 أبريل الجارى وتنتهى 7 مايو المقبل، وسيتم عقد الامتحانات العملية والشفوية والأنشطة للمراحل المختلفة قبيل الامتحانات التحريرية بأيام يجرى تحديدها داخل المدارس.

 


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