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الأحد، 14 أبريل 2019 07:30 م
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تطبيق قرار مجلس الوزراء للانتهاء تقنين أراضى الدولة بالاسكندرية

الأحد، 14 أبريل 2019 07:08 م
تطبيق قرار مجلس الوزراء للانتهاء تقنين أراضى الدولة بالاسكندرية جانب من اللقاء
الإسكندرية جاكلين منير
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طالب الدكتور عبد العزيز قنصوة ، محافظ الإسكندرية، لجنة تقنين أوضاع أراضى الدولة، بسرعة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2019 ، والذى يعطى للجان تقنين الأراضى الحق فى حالة الضرورة بالاستعانة ببعض الجهات المختصة مثل إدارة المساحة العسكرية وأقسام المساحة بكليات الهندسة بالجامعات والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين.

وأوضح قنصوة ، أنه فى حالة الضرورة تخفيض نسبة مقدم الثمن عن 25 % وسداد باقى الثمن خلال المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة، وذلك لسرعة الانتهاء من اجراءات معاينة أراضى التقنين وتحديد أسعارها وحصول المواطنين على سندات الملكية للانتهاء من تقنين الأوضاع وتحصيل حقوق الدولة.

وشدد المحافظ ،على ضرورة التعاون بين كافة الجهات وتذليل العقبات التى تواجه هذا الملف، وعدم السماح بالتقصير من أى جهة، لافتا إلى أهمية إعلام المواطنين بالتسهيلات التى تقدمها الدولة لهم من خلال القرارات الصادرة حفاظا على حقوقهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري، بلجنة تقنين أراضى أملاك الدولة، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضى الدولة وتقنين الأوضاع، بحضور أحمد جمال ، نائب المحافظ ، واللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدى الحشاش ، السكرتير العام المساعد، وأعضاء لجنة التقنين ورؤساء الأحياء ومسئولى ملف تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة بالأحياء .

 

 

 


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