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تشريعية النواب توافق على مادة تعيين رئيس المحكمة الدستورية بالتعديلات

الأحد، 14 أبريل 2019 07:38 م
تشريعية النواب توافق على مادة تعيين رئيس المحكمة الدستورية بالتعديلات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت - نور على _نورا فخرى
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وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور على عبد  العال على المادة 193 فقرة 3 من التعديلات الدستورية والتى تحدد اليه تعيين رئيس المحكمة الدستورية، وجاء التصويت بالوقوف حيث وافق 37 عضوا من اعضاء اللجنة التشريعية.
 
وأشار تقرير اللجنة التشريعية الى ان المادة ان رئيس الجمهورية يختار رئيس المحكمة الدستورية بوصفه رئيسا للدولة مشيرا الى ان المادة تعطى فرصة اكبرلاختيار رئيس المحكمة من بين أقدم خمس نواب لرئيس المحكمة.
 
وتنص المادة "193"على:
 
"يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون".
 
 

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