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تشريعية البرلمان توافق على تعديل مادة مجلس النواب بالدستور

الأحد، 14 أبريل 2019 05:21 م
تشريعية البرلمان توافق على تعديل مادة مجلس النواب بالدستور لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
كتبت : نور علي – نورا فخرى - تصوير خالد مشعل
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وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأحد، والذي ترأسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادتين 102 فى فقرتها الأولى والثانية، والخاصة بمجلس النواب، حيث جاءت الموافقة علي الفقرة الأولى بإجمالى 41 صوتاً مقابل اعتراض 6 أصوات، والفقرة الثانية شهدت موافقة إجمالى 42 صوتاً مقابل اعتراض 5 نواب.
 
 
 
وتنص المادة 102 فقرة أولى على أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.
 
 
 
فيما تنص المادة 102 فى فقرتها الثالثة، والتي مفادها : "ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
 
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