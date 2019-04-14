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تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعات التأمين والبنوك

الأحد، 14 أبريل 2019 10:14 ص
تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعات التأمين والبنوك بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28% خاسرا عدد 4.02 نقطة ليصل إلى مستوى 1438.48 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات التأمين والبنوك التجارية والخدمات.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 2.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 590 ألف دينار  بحرينى.

 

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع التأمين بنسبة 24.64% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 6.25%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة 17.80% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.20%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 7.30% بضغوط هبوط سهم بى.أم.أم.أى بنسبة 3.95%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.63%.

 

فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 2.86% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.82%.


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