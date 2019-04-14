تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات وسط هبوط 12 قطاعا

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.36% خاسرا عدد 32.63 نقطة ليغلق عند مستوى 9055.34 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.42% رابحا عدد 15.18 نقطة ليغلق عند مستوى 3642.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية، بختام التعاملات 100.7 مليون سهم، بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 82 شركة، فيما تراجعت 90 شركة.

وتراجع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.09%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.75%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.67%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.65%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.21%.