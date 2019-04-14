تداول 21 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالى حركة السفن اليوم الأحد 21 سفينة.

واستقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة وموجود على الأرصفة وسفينتين حاويات و3 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة.

كما استقبل ميناء شرق بورسعيد سفينتين حاويات ومغادرة 3 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.