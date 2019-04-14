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تحريات المباحث: سائق الصف اختفى منذ 3 أيام والعثور على جثته بإحدى الترع

الأحد، 14 أبريل 2019 03:53 م
تحريات المباحث: سائق الصف اختفى منذ 3 أيام والعثور على جثته بإحدى الترع المجنى عليه
كتب بهجت أبو ضيف
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بدأ رجال المباحث بمركز شرطة الصف فى إجراء التحريات لكشف هوية المتهمين بقتل سائق توك توك لسرقته، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المجنى عليه اختفى منذ 3 أيام، حيث خرج للعمل كسائق توك توك، وتغيب عن العودة لمسكنه.

 

ويستمع رجال المباحث لأقوال عدد من سائقى التوك توك للتوصل لهوية المتهمين باستدراج الضحية وقتله، حيث تم العثور على جثته مقيدة بالحبال ملقاة بإحدى الترعة، وبفحص جثته تبين وجود آثار اعتداء وجروح وكدمات، كما تبين سرقة التوك توك الخاص به.

 

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة "يوسف" سائق توك توك، مصابا بعدة جروح وكدمات.

 

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه استدرجه مجهولون لتوصيلهم، إلا أنه اختفى عقب ذلك حتى تم العثور على جثته، وكشفت التحريات الأولية أن السرقة وراء ارتكاب المتهمين الجريمة.

 

تحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة لضبط مرتكبى الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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