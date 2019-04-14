تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرا عدد 0.290 نقطة ليصل إلى مستوى 5741.95 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25% خاسراً عدد 15.070 نقطة ليصل إلى مستوى 6110.83 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.60% رابحاً عدد 29.840 نقطة ليصل إلى مستوى 5043.52 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 112.9مليون سهم، بقيمة 15.3 مليون دينار كويتى عبر 3276 صفقة.
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.71%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاعى الخدمات المالية والبنوك بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 3.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.06%.
وجاء سهم "وطنية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، تليه يوباك بنسبة 10%، ثم سنرجى بنسبة 8.52%، فيما تصدر سهم "كويتية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.63% ثم نابيسكو بنسبة 8.55%، ثم كفيك بنسبة 8.33%.
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