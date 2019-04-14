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تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد

الأحد، 14 أبريل 2019 10:13 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

 

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرا عدد 0.290 نقطة ليصل إلى مستوى 5741.95 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25% خاسراً عدد 15.070 نقطة ليصل إلى مستوى 6110.83 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.60% رابحاً عدد 29.840 نقطة ليصل إلى مستوى 5043.52 نقطة.

 

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 112.9مليون سهم، بقيمة 15.3 مليون دينار كويتى عبر 3276 صفقة.

 

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.71%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاعى الخدمات المالية والبنوك بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 3.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.06%.

 

وجاء سهم "وطنية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، تليه يوباك بنسبة 10%، ثم سنرجى بنسبة 8.52%، فيما تصدر سهم "كويتية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.63% ثم نابيسكو بنسبة 8.55%، ثم كفيك بنسبة 8.33%.


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