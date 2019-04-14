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تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 14 أبريل 2019 02:22 م
تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع بورصة الكويت - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما تراجع مؤشر السوق الأول.
 
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% رابحا عدد 8.66 نقطة ليغلق عند مستوى 5751.04 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% خاسرا عدد 3.04 نقطة ليغلق عند مستوى 6122.86 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.66% رابحا عدد 33.09 نقطة ليغلق عند مستوى 5046.34 نقطة.
 
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 187.8 مليون سهم، بقيمة 29.1 مليون دينار كويتى عبر 5926 صفقة.
 
 
وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.36%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.08%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 3.64%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.06%.
 
وجاء سهم "الخصوصية" على رأس القائمة الخضراء المدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.02%، تليه أولى تكافل بنسبة 7.90%، ثم سنرجى بنسبة 7.04%، فيما تصدر سهم "كفيك" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.38% ثم السورية بنسبة 11.17%، ثم العقارية بنسبة 8.68%.
 

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