تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما تراجع مؤشر السوق الأول.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% رابحا عدد 8.66 نقطة ليغلق عند مستوى 5751.04 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% خاسرا عدد 3.04 نقطة ليغلق عند مستوى 6122.86 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.66% رابحا عدد 33.09 نقطة ليغلق عند مستوى 5046.34 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 187.8 مليون سهم، بقيمة 29.1 مليون دينار كويتى عبر 5926 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.36%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.08%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 3.64%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.06%.

وجاء سهم "الخصوصية" على رأس القائمة الخضراء المدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.02%، تليه أولى تكافل بنسبة 7.90%، ثم سنرجى بنسبة 7.04%، فيما تصدر سهم "كفيك" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.38% ثم السورية بنسبة 11.17%، ثم العقارية بنسبة 8.68%.