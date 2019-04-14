تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات وسط مبيعات محلية

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وارتفع مؤشر الأوسع نطاقا، وسط مبيعات محلية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 15100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2378 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 18980 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 669 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1708 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 474 نقطة.