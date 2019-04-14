تأخر 7 رحلات جوية بينها لوفتهانزا والأثيوبية بسبب ظروف التشغيل والصيانة

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، تأخر إقلاع 7 رحلات جوية دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغي، وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة الخطوط المغربية رقم 273 المتجهة إلى الدار البيضاء، ورحلتين للخطوط السعودية رقم 318 المتجهة إلى المدينة المنورة، ورحلة رقم 382 المتجهة إلى جدة.

وأضافت المصادر أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة الخطوط الأثيوبية رقم 453 المتجهة إلي أديس أبابا، ورحلة خطوط تاروم الرومانية رقم 102 المتجهة إلى مدينة بوخارست الرومانية، بالإضافة إلى تأخر رحلة خطوط لوفتهانزا رقم 587 المتجهة إلى مدينة ميونيخ، ورحلة الخطوط التونسية رقم 814 المتجهة إلى تونس.