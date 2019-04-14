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بدء الدورة الثانية للجنة الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية بحضور وزير الكهرباء

الأحد، 14 أبريل 2019 09:47 ص
بدء الدورة الثانية للجنة الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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بدأت صباح اليوم الأحد، فعاليات الدورة العادية الثانية للجنة الاتحاد الأفريقى المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة والأقاليم STC-TTIET ، والتى تقام فى القاهرة حتى 18 أبريل الجارى تحت عنوان "تنمية البنية التحتية الذكية لتعزيز التحول والتكامل القارى فى افريقيا".

بدأت الدورة بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر وعدد من الوزراء الافارقة، وذلك بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقيAUC، وكالة الاتحاد الافريقى للتنمية AUDA (النيباد سابقاً)، بنك التنمية الأفريقى AfDB، لجنة للأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقياUNECA

وتهدف إجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة مناقشة خطط العمل على مستوى القارة الأفريقية فى مجال البنية التحتية والنقل والطاقة والسياحة، وتعزيز الحوار عبر القطاعات من اجل وضع استراتيجيات شاملة للتنمية فى القارة فيما يخص تلك القطاعات، بالإضافة إلى تقييم ما تم عمله خلال الفترة الماضية، والمشروعات خلال الفترة القادمة، وتقديم توصيات بمبادرات محددة (برامج خاصة، سياسات، أطر تنظيمية وهيكلية) ليتم تقديمها واعتمادها من قمة الاتحاد الافريقى لرؤساء الدول والحكومات، واعتماد خطة عمل الجنة عن الفترة 2019-2021.

ومن المقرر أن يشارك فى أعمال الدورة العادية الثانية للجنة STC-TTIET كافة الدول الأفريقية أعضاء الاتحاد الافريقى المسئولين عن قطاعات النقل، الطاقة، السياحة والبنية التحتية، وكالة الاتحاد الافريقى للتنمية (النيباد) AUDA-NEPAD، التجمعات الاقتصادية الإقليميةRECs، المنظمات والوكالات المتخصصة للاتحاد الافريقى، المنظمات/ الشركاء الافريقية والدولية ومن بينهم بنك التنمية الافريقى AfDB، لجنة للأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقياUNECA، منظمة الأمم المتحدة الدولية للسياحة UNWTO، الاتحاد الأوروبى EU، البنك الدولى، الجهات الاكاديمية، القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدنى.

 


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