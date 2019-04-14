كتب عبد الرحمن سيد

وقع انهيار جزئى لعقار بمنطقة الدرب الأحمر دون إصابات، وأخلت قوات الحماية المدنية الأسر التى كانت متواجدة داخل العقار، لحين إجراء المعاينة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بانهيار عقار فى شاع الدرديرى بمنطقة الدرب الأحمر، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة لإدارة الحماية المدنية بالقاهرة لإجراء المعاينة.

وتبين من خلال التحريات الأولى أن العقار مكون من 4 طوابق، حدث فيه سقوط سقف مطبخ الطابق الرابع، وحدوث تصدع فى جدرانه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.