انطلاق مؤتمر الإسلام والقضايا المعاصرة بجامعة الأزهر فرع أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

تنظم كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر فرع أسيوط، اليوم الأحد، مؤتمرها العلمى الدولى الأول، تحت عنوان "الإسلام والقضايا المعاصرة"، ويستمر لمدة 3 أيام.

يأتي ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلى، والدكتور محمد عبد المالك، عميد كلية أصول الدين بأسيوط.

ويترأس المؤتمر الدكتور محمد عبدالمالك، أستاذ التفسير وعلوم القرآن عميد الكلية، ومنسقو المؤتمر كل من: الدكتور حسين بدوى، مدرس العقيدة والفلسفة، والدكتور عبد العزيز فرغلى، مدرس العقيدة والثقافة الإسلامية، وأنس جمال، العلاقات العامة بالكلية، ومقررو المؤتمر كل من: الدكتور صابر البارودى، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور سمير عبد العال، أستاذ العقيدة والفلسفة المتفرغ بالكلية، والدكتور مرسى حسن، رئيس قسم الحديث وعلومه السابق .

وتضمنت المؤتمر ما يلى: الإسلام وقضايا التطرف، ويندرج تحت، مفهوم الإرهاب والتطرف والعلاقة بينهما، وأسباب ودواعى التطرف والإرهاب، وطرق علاج التطرف والإرهاب، فى ضوء قواعد الإسلام.

المحور الثانى: الإسلام والتعايش السلمى بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى، ويندرج تحته، الإختلاف سنة كونية وأثار التعايش السلمى، والتعايش السلمى فى السيرة النبوية فى حياة الصحابة، ونماذج التعايش السلمى فى التاريخ الإسلامى أو الواقع المعاصر.

المحور الثالث: الإسلام وقضايا المرأة، ويندرج تحته، ميراث المرأة، وحجاب المرأة، والعنف ضد المرأة، والمرأة والمناصب القيادية.

المحور الرابع: الإسلام وتجديد الخطاب الدينى، ويندرج تحته، مفهوم تجديد الخطاب الدينى، وأصول وضوابط تجديد الخطاب الديني، وعوائق تجديد الخطاب الديني.

المحور الخامس: الإسلام والحاضرة، ويندرج تحته، أسس الحضارة فى الإسلام، ومجالات الحضارة في الإسلام، وخصائص الحضارة الإسلامية، ونماذج من الحضارة فى التاريخ الإسلامى.

المحور السادس: الإسلام وحقوق الإنسان، ويندرج تحته، سبق الإسلام فى إرساء حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان فى الواقع المعاصر.

المحور السابع: الإسلام والتكافل الإجتماعى، ويندرج تحته، التكافل الاجتماعى ضرورة شرعية، ومجالات التكافل الإجتماعى، وآثار التكافل على الفرد والمجتمع، وتفعيل التكافل الاجتماعى فى واقع المسلمين.

المحور الثامن: الإسلام والعلاقات الدولية، ويندرج تحته، أهمية العلاقات الدولية في الإسلام، وأهداف العلاقات الدولية في الإسلام، ومميزات العلاقات الدولية في الإسلام.

المحور التاسع: الإسلام وثقافة الحوار، ويندرج تحته، دعائم الحوار البناء، وآداب الحوار، والحوار فى القرآن والسنة، وتوظيف الحوار فى معالجة كثير من المشكلات.

المحور العاشر: الإسلام ومحاربة الشائعات، ويندرج تحته، خطورة الشائعات فى المجتمعات والأفراد ، ومنهج الإسلام فى محاربة الشائعات.

المحور الحادى عشر: قضية القدس بين الحقيقة والتزييف، ويندرج تحته، هوية القدس إسلامية عربية، والإستشراق اليهودى وتزييف الحقائق.