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انتظروه 10 سنوات.. عامل يقتل عاطل للثأر منه فى شبرا الخيمة

الأحد، 14 أبريل 2019 01:02 م
انتظروه 10 سنوات.. عامل يقتل عاطل للثأر منه فى شبرا الخيمة جثة - صورة أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، وبإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام لنيابات جنوب بنها، بتشريح جثة عامل قتله عاطل بسبب خصومة ثأرية. 
 
وكشفت التحريات والتحقيقات أن المجنى عليه، كان محبوس فى قضية قتل بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات،  فانتظره أهل المتوفى حتى خروجه من السجن، وقرروا الانتقام منه بقتله. 
 
وتبين من التحريات أن أهلية الشخص الذى قتله المجنى عليه منذ 10 سنوات، علموا بخروجه من السجن وقام أحدهم بإطلاق النار عليه أثناء سيره فى الشارع لأخذ الثأر منه وفر المتهم هاربا، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم بارتكاب الواقعة.

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