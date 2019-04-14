انتحار فتاة إثر تناول قرص سام لحفظ الغلال بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أقدمت فتاة على الانتحار إثر تناولها حبوب حفظ الغلال السامة بمركز الدلنجات بالبحيرة لمرورها بأزمة نفسية سيئة.

وكان اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية وبالفحص تبين وصول "ف ى ل 19 سنة" ومقيمة بدائرة مركز الدلنجات، مصابة بحالة تسمم فسفورى إلى مستشفى إيتاى البارود وبسؤال أهليتها أقروا بتناول الفتاة قرص سام لحفظ الغلال لمرورها بأزمة نفسية حادة.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.