video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 05:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. الكنائس الغربية تحتفل بأحد السعف والحجاج يزورون القدس

الأحد، 14 أبريل 2019 05:00 ص
اليوم.. الكنائس الغربية تحتفل بأحد السعف والحجاج يزورون القدس أحد السعف - أرشيفية
سارة علام
إضافة تعليق

تحتفل الكنائس الغربية اليوم الأحد بأحد االشعانين، وهو ذكرى الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد القيامة وهو أول أيام أسبوع الآلام، إذ يوافق ذكرى دخول المسيح إلى مدينة القدس منتصرا، ويسمى هذا اليوم أيضا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي القدس استقبلت المسيح بالسعف والزيتون المزين وأغصان الأشجار والنخيل تحته، لذلك يعاد استخدام السعف والزينة في أغلب الكنائس للاحتفال بهذا اليوم.

في مصر، هناك بعض الطوائف التي تتبع التقويم الغربي في الاحتفال بالعيد إذ تحتفل طوائف الأرمن الكاثوليك واللاتين والكلدان والموارنة بالعيد في الـ21 من أبريل المقبل لتسبق كافة الكنائس المصرية الأخرى أسبوعا كاملا.

من جانبه، يؤكد المطران كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك إن طائفته تحتفل بالعيد هذا العام ليلة السبت الـ20 من إبريل في احتفالية كبرى بكنيسة سانت تريز بمصر الجديدة وذلك في التاسعة مساء، كما إنه يحتفل بأحد الشعانين صباح  اليوم الأحد الـ14 من أبريل في قداس بنفس الكنيسة

وفى القدس، ترفع الكنائس قداسات أحد السعف اليوم في بداية أسبوع الآلام حيث استقبلت الأراضى الفلسطينية المحتلة آلاف الزوار المسيحيين الذين جاءوا لتأدية طقس "التقديس" أو الحج المسيحى، وهى الطقوس والصلوات والزيارات التي تؤدى في أسبوع الآلام وحتى الاحتفال بالعيد صباح سبت النور الذى يشهد ظهور النور المقدس من كنيسة القيامة.

وتحتل فكرة "القيامة" مكانة بارزة فى الفكر المسيحى إذ يعتبر الإيمان بقيامة المسيح أساسًا للإيمان بالعقيدة كلها، ومن ثم فإن كل ما ارتبط بهذا المعنى من طقوس وعبادات وممارسات له طبيعة خاصة، فصوم القيامة هو الصوم الكبير لمدة 55 يومًا، وعيد القيامة أيضًا من الأعياد الكبرى أما الأسابيع التى تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات خصوصا ترمز لقصص أساسية فى العقيدة المسيحية، تروى من خلالها الكنائس تعاليم مقدسة تحفظ بها الإيمان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكنائس الغربية تحتفل بأحد السعف الأحد المقبل وعيد القيامة ٢١ أبريل

الكنائس

الكنائس الغربيه

احد السعف

السعف




لا تفوتك
إصابة مروعة لحارس حوريا الغينى خلال لقاء الوداد بدورى أبطال أفريقيا.. فيديو

إصابة مروعة لحارس حوريا الغينى خلال لقاء الوداد بدورى أبطال أفريقيا.. فيديو

"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة