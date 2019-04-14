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النيابة تطلب التحريات حول تورط عصابة فى الاتجار بالأعضاء بمدينة 6 أكتوبر

الأحد، 14 أبريل 2019 06:06 م
النيابة تطلب التحريات حول تورط عصابة فى الاتجار بالأعضاء بمدينة 6 أكتوبر تجارة أعضاء - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول تورط عصابة بالاتجار فى الأعضاء البشرية، وبدأت منذ قليل التحقيق مع المتهمين.

وردت معلومات بتردد أحد عناصر تشكيل عصابى للاتجار فى الأعضاء، على أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، لمقابلة بعض عملائه وراغبى الشراء.

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته "3500 جنيه مصرى، و100 دولار أمريكى، وهاتفين محمول"وبرفقته إحدى السيدات "رئيسة وحدة تمريض" بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، وبحوزتها "مبلغ 1500 جنيه مصرى، و3 هواتف محمول".

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف بممارسته نشاطا إجراميا فى مجال الاتجار بالأعضاء البشرية بالاشتراك مع آخرين، حيث يقوم باستقطاب ضحاياهم مستغلين ظروفهم المادية، وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لنقل وزراعة الأعضاء لدى الجهات المعنية، وذلك من خلال عدة مستشفيات نظير مبالغ مالية بمساعدة المتهمة المضبوطة برفقته، مستغلا طبيعة وظيفتها بالمستشفى وعلمها بالحالات المرضية المطلوب نقل وزراعة الأعضاء لها، وتحديد نوع العضو المطلوب زراعته وفصيلة الدم وإنهاء كافة الإجراءات داخل المستشفى، والتنسيق بين الطبيب المعالج والسماسرة نظير مبالغ مالية.

وأضاف المتهمان المضبوطان أن أحد الأطباء "محدد" صاحب مركز للكلى واستشارى أمراض الكلى بالمستشفى محل عمل المتهمة المضبوطة، وراء ارتكابهما وآخرين عدة جرائم اتجار أعضاء بشرية، من خلال جلب الضحايا نظير مبالغ مالية يتقاضاها الأخير لنفسه من راغبى شراء الأعضاء البشرية شاملة قيمة الشراء وكافة تكاليف العملية والإقامة بالمستشفى، وأنهما يتقاضيان مبالغ مقابل السمسرة وجلب المتبرعين، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى عناصر التشكيل.

 


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